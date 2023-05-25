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Экс-чемпион WBC обозвал Усика трусом: он стремится к бою с украинцем

Фото: Деонтей Уайлдер стремится вернуть звание чемпиона (facebook.com/bronzebomber)
Автор: Антон Федорцив

Возможный кандидат в следующие соперники Александра Усика американец Деонтей Уайлдер начал словесную битву с украинским боксером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESNEWS.

37-летний боксер из США оценил вероятность проведения поединка с чемпионом по версиям WBA, WBO, IBO и IBF. Американец входит в круг кандидатов на бой с украинцем.

"Я обеими руками за этот бой, но он немного опасается. Даже очень боится. Я давно в этом деле, поэтому в курсе ситуации. В любой момент я готов принять этот бой в любом месте", – заявил Вайлдер.

По словам американца, когда-то 5 лет контролировавшего пояс WBC, он не будет ставить заоблачные условия в стиле Тайсона Фьюри. По его мнению, боксеры должны помогать друг другу "зарабатывать на хлеб". Уайлдер призвал Усика и других боксеров не вешать на себя завышенные "ценники".

Проведение боя Усик – Уайлдер появится в повестке дня в случае отказа британца Дюбуа от поединка с украинцем. WBA ранее решила подстраховаться и сделала американского боксера запасным вариантом для украинца. Защита Усиком титула должна состояться летом.

Уайлдер начал выступления в профессионалах в 2008 году. С тех пор он провел 46 поединков, в которых одержал 43 победы (42 – нокаутом). В 2015-2020 гг. американец владел титулом WBC, но потерял пояс в трилогии с Тайсоном Фьюри.

К слову, ранее собрали сведения о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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Александр УсикБоксДеонтей Уайлдер