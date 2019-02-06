Екс-бойовика "ЛНР" затримали у Луганській області

Бойовик служив у лавах окупантів з 2014 року

В Луганской области полицейские задержали бывшего боевика террористического батальона "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, 22–летний экс-боевик в 2014 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований "ЛНР". Сначала служил в террористическом батальоне "Призрак", а затем - в казачьей банде Дремова. За свою "службу" молодой человек получал 15 тыс. российских рублей.

Мужчина согласился на предложение товарища и уехал из родного Северодонецка до Алчевска, где подписал "присягу" так называемой "Новороссии". Вооруженный мужчина выходил в наряды по охране места расположения отряда боевиков.



Несколько раз бывший боевик выезжал на боевые выезды в район м. Дебальцево в с. Конокрадовка.



Потом мужчина связался с товарищем и вступил в ряды казачьего подразделения в г. Первомайск. В составе подразделения на должности помощника пулеметчика выезжал в с. Санжаровка. После чего его перевели в другое подразделение, где уже на должности гранатометчика выполнял задание по "охране" дороги. Был телохранителем у командира по кличке "Шах". В составе этого же подразделения выезжал на позиции в районе м. Попасная.



По словам мужчины, в октябре 2015 года он покинул ряды незаконных вооруженных формирований из-за нежелания воевать за Россию и негативное отношение к нему со стороны российских генералов.



Сотрудники полиции проверяют показания бывшего боевика. По результатам будет принято решение в рамках действующего законодательства.

РБК-Украина писало, что на контрольно-пропускном пункте в'езду-выезда (КПВВ) "Майорское" полицейские задержали бывшего работника исправительной колонии "ДНР".

Напомним, Славянский городской суд Донецкой области приговорил боевика террористической организации "ДНР", который является жителем города Горловка (Донецкая область) до 9,5 лет лишения свободы