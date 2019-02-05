На КПВВ "Майорське" затримали працівника виправної колонії "ДНР"

Ілюстративне фото (УНІАН)

Затриманий співпрацював з бойовиками чотири роки

На контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" поліцейські затримали колишнього працівника виправної колонії "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції

Як зазначається, з 2014 року по жовтень 2018 року житель тимчасово окупованої Горлівки ніс службу у Микитівській виправній колонії на посаді молодшого інспектора охорони. Чоловік їхав на територію, підконтрольну Україні, до своїх родичів, однак під час перевірки на контрольному пункті пропуску поліцейські виявили факти, які підтверджують його участь у незаконних збройних формуваннях.

Отримавши посаду молодшого інспектора по контролю за ув’язненими, форму та зброю, 42-річний прапорщик здійснював патрулювання периметру колонії. В 2018 році учасник НЗФ вийшов на пенсію за вислугою років.

Весь час колишній бойовик знаходився на території окупованої території, а нещодавно вирішив навідатися до своїх родичів.

У момент перетину КПВВ Майорське чоловік був затриманий поліцейськими об’єднаних сил та співробітниками прикордонної служби.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Нагадаємо, на КПВВ "Новотроїцьке" поліції здалась 32-річна жителька окупованої території, яка розповіла, що працювала у виправній колонії "ДНР".

РБК-Україна писало, Слов’янський міський суд Донецької області засудив бойовика терористичної організації "ДНР", який є жителем міста Горлівка (Донецька область) до 9,5 років позбавлення волі