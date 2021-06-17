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Екс-бойовика "ЛНР" викрили у лавах Нацполіції

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Луганська область, Четвер 17 червня 2021 13:48
Екс-бойовика "ЛНР" викрили у лавах Нацполіції Фото: екс-бойовика "ЛНР" викрили у лавах Нацполіції (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України (СБУ) викрила у лавах правоохоронців Луганської області колишнього бойовика незаконного збройного формування "Армия Юго-Востока". До окупантів він приєднався у 2014 році, а через два роки став співробітником Нацполіції.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"З 2014 року, фігурант "служив" у незаконному збройному "формуванні Дрьомова", яке на той час контролювало Сєвєродонецьк. Як тільки українські воїни звільнили місто, а бойовики відійшли вглиб тимчасово окупованих територій, він "вирішив змінити сторону", - розповіли правоохоронці.

Відомо, що спочатку екс-бойовик переховувався на території РФ і в окупованому Криму, а потім - повернувся в Україну.

Зазначається, що фігурант брав участь у забезпеченні пропускного режиму та чергуваннях на бойових постах терористичних угруповань.

Крім того, зловмисник був зарахований до розвідувального підрозділу, який очолював росіянин із позивним "Спец". Найманці якого причетні до викрадень та катувань українських патріотів і вбивств військовослужбовців ЗСУ.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 ККУ (участь у не передбачених законом збройних формуваннях).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Перевіряється причетність екс-бойовика до вчинення інших злочинів на шкоду державній безпеці та громадянам України.

Наразі тривають слідчі дії.

СБУ повідомила про підозру екс-бойовику "ЛНР" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що в травні правоохоронці викрили колишнього бойовика "ДНР" на службі в Збройних силах України.

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