Экс-боевика "ЛНР" разоблачили в рядах Нацполиции
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в рядах правоохранителей Луганской области бывшего боевика незаконного вооруженного формирования "Армия Юго-Востока". К оккупантам он присоединился в 2014 году, а через два года стал сотрудником Нацполиции.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"С 2014 года, фигурант "служил" в незаконном вооруженном "формировании Дремова", которое в то время контролировало Северодонецк. Как только украинские воины освободили город, а боевики отошли вглубь временно оккупированных территорий, он "решил сменить сторону",- рассказали правоохранители.
Известно, что сначала экс-боевик скрывался на территории РФ и в оккупированном Крыму, а затем - вернулся в Украину.
Отмечается, что фигурант участвовал в обеспечении пропускного режима и дежурствах на боевых постах террористических группировок.
Кроме того, злоумышленник был зачислен в разведывательное подразделение, которое возглавлял россиянин с позывным "Спец". Наемники которого причастны к похищениям и пыткам украинских патриотов и убийств военнослужащих ВСУ.
Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК (участие в не предусмотренным законом вооруженных формированиях).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется причастность экс-боевика к совершению других преступлений в ущерб государственной безопасности и гражданам Украины.
Продолжаются следственные действия.
СБУ сообщила о подозрении экс-боевику "ЛНР" (ssu.gov.ua)
Напомним, что в мае правоохранители разоблачили бывшего боевика "ДНР" на службе в Вооруженных силах Украины.