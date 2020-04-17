Екс-"беркутівцю" повідомили про підозру за розгін Майдану

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишнього співробітника спеціального підрозділу міліції "Беркут" за розгін учасників Майдану. Про це повідомили в прес-службі ГБР.

Повідомляється, що колишній правоохоронець підозрюється в перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, службовому підробленні та у вчиненні посадовою особою за попередньою змовою групою осіб незаконного перешкоджання проведенню акцій протесту (ч. 2 ст. 365 і ч. 1 ст. 366, ст. 340 Кримінального кодексу Україна).

"Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 підозрюваний перевищив свої службові повноваження і скоїла адміністративне затримання учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання екс-правоохоронець застосував до потерпілого фізичну силу, чим незаконно перешкодив організації і проведення зборів. Надалі підозрюваний, склав рапорт про затримання потерпілого, до якого вніс завідомо неправдиві відомості", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що суд заочно взяв під варту першого заступника голови СБУ - керівника Антитерористичного центру при СБУ. Його підозрюють в причетності до організації вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів проти мітингувальників.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронні органи оголосили підозра громадянину у завідомо неправдивому показанні, що сприяло звільненню з-під варти колишнього слідчого, який підозрювався у переслідуваннях учасників Революції Гідності.