Екс-адвоката Трампа можуть викликати в Конгрес для дачі свідчень

Фото: Майкл Коен (gettyimages.com)

Це може відбутись на початку 2019 року

Майбутній голова комітету з нагляду та урядової реформи Палати представників Конгресу Елайджа Каммінгс заявив, що на початку 2019 року екс-юриста Трампа Майкла Коена може бути викликано до Конгресу для дачі свідчень про порушення закону з боку президента США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Каммінгс сподівається, що у січні 2019 року Коен з’явиться до Конгресу й зможе розповісти американському народу все те, що він говорив спецпрокурору Роберту Мюллеру й іншим слідчим.

"Я дійсно хотів би бачити його в Конгресі в січні, щоб члени Палати представників змогли задати йому питання. Я думаю, що громадськості потрібно точно знати, що сталося, і, як я вважаю, він може пролити світло на це", - зазначив Каммінгс.

Також він заявив, що не дивлячись на усі докази про можливі правопорушення з боку Трампа, зараз є передчасними думки на тему запуску процедури імпічменту. Каммінг вважає, що спочатку необхіно дати змогу закінчити розслідування спецпрокурору Мюллеру.

Нагадаємо, екс-адвоката Трампа засудили до трьох років в'язниці. В суді Коен звинуватив Трампа в тому, що він змусив його "йти по шляху тьми" і "покривати його, коли він прокручував свої брудні справи".