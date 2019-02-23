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Екс-адвокат Трампа розповів прокуратурі про порушення в роботі компанії Trump Organization

Новини » Політика    23.02.2019 - 08:32
Екс-адвокат Трампа розповів прокуратурі про порушення в роботі компанії Trump Organization
Фото: Майкл Коен (з відкритих джерел)

Коен представив дані, що стосуються надходження пожертвувань в інавгураційний комітет Трампа

Екс-юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен надав прокуратурі в Нью-Йорку інформацію про порушення в компанії Trump Organization. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

За словами її джерел, Коен у січні зустрівся з представниками прокуратури Манхеттена в Нью-Йорку і розповів їм про "можливі порушення" в роботі компанії Trump Organization, де пропрацював близько 10 років. Крім того, Коен представив дані, що стосуються надходження пожертвувань в інавгураційний комітет Трампа.

Видання підкреслює, що поки не відомо, чи надані Коеном дані заслуговують довіри. Також поки невідомо, чи має намір прокуратура пред'являти які-небудь звинувачення Trump Organization. У публікації наголошується, що термін тюремного ув'язнення Коена можуть скоротити, якщо надані відомості були корисні.

Нагадаємо, екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен 26 лютого виступить перед комітетом з розвідки Конгресу.

Раніше повідомлялося, що Комітет Сенату США у справах розвідки направив повістку екс-адвокату президента країни Дональда Трампа - Майклу Коену з'явитися на слухання.

Раніше екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що той знав про все, що робилося в компанії Trump Organization, в тому числі про протизаконність виплати відступних жінкам за мовчання.

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