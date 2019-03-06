Екс-адвокат Трампа дасть свідчення Конгресу в закритому режимі

Це будуть закриті слухання комітету з розвідки

Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн в среду, 6 марта, вновь даст показания в Конгрессе США. Об этом сообщает Associated Press.

Издание пишет, что показания коснутся РФ. Это будут закрытые слушания комитета по разведке.

Напомним, в Конгрессе США главы трех комитетов Палаты представителей потребовали доступ к деталям переговоров президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Отметим, по данным The Washington Post, Трамп скрывает от администрации Белого дома детали разговоров с Путиным. В частности, на саммите в Гамбурге в 2017 году он забрал бумаги с пометками у своего переводчика и запретил обсуждать произошедшее с членами администрации. В результате в засекреченных досье отсутствуют данные о деталях пяти встреч Трампа и Путина за последние два года.

РБК-Украина писало, что в Конгрессе США начали масштабное расследование против Трампа. Президента США подозревают в препятствовании правосудию, коррупции и злоупотреблении властью.