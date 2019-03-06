ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екс-адвокат Трампа дасть свідчення Конгресу в закритому режимі

Новини » Політика    06.03.2019 - 15:31
Екс-адвокат Трампа дасть свідчення Конгресу в закритому режимі
Фото: Майкл Коен (gettyimages.com)

Це будуть закриті слухання комітету з розвідки

Екс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коен у середу, 6 березня, знову дасть свідчення в Конгресі США. Про це повідомляє Associated Press.

Видання пише, що свідчення торкнуться РФ. Це будуть закриті слухання комітету з розвідки.

Нагадаємо, в Конгресі США глави трьох комітетів Палати представників зажадали доступ до деталей переговорів президента Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним.

Відзначимо, за даними The Washington Post, Трамп приховує від адміністрації Білого дому деталі розмов з Путіним. Зокрема, на саміті в Гамбурзі в 2017 році він забрав папери з позначками у свого перекладача і заборонив обговорювати подію з членами адміністрації. В результаті в засекречених досьє відсутні дані про деталі п'яти зустрічей Трампа і Путіна за останні два роки.

РБК-Україна писало, що в Конгресі США почали масштабне розслідування проти Трампа. Президента США підозрюють у перешкоджанні правосуддю, корупції і зловживанні владою.

Трамп відреагував на відмову Клінтон від участі у виборах США У Конгресі США вимагають доступ до деталей переговорів Трампа і Путіна
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся