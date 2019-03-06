Екс-адвокат Трампа дасть свідчення Конгресу в закритому режимі

Фото: Майкл Коен (gettyimages.com)

Це будуть закриті слухання комітету з розвідки

Екс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коен у середу, 6 березня, знову дасть свідчення в Конгресі США. Про це повідомляє Associated Press.

Видання пише, що свідчення торкнуться РФ. Це будуть закриті слухання комітету з розвідки.

Нагадаємо, в Конгресі США глави трьох комітетів Палати представників зажадали доступ до деталей переговорів президента Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним.

Відзначимо, за даними The Washington Post, Трамп приховує від адміністрації Білого дому деталі розмов з Путіним. Зокрема, на саміті в Гамбурзі в 2017 році він забрав папери з позначками у свого перекладача і заборонив обговорювати подію з членами адміністрації. В результаті в засекречених досьє відсутні дані про деталі п'яти зустрічей Трампа і Путіна за останні два роки.

РБК-Україна писало, що в Конгресі США почали масштабне розслідування проти Трампа. Президента США підозрюють у перешкоджанні правосуддю, корупції і зловживанні владою.