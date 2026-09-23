Без экрана и приложений: Apple готовит прямого конкурента Whoop

Концепция нового гаджета

Главная особенность устройства - полное отсутствие традиционного стеклянного экрана, уведомлений, медиаплеера и приложений.

Вместо привычного корпуса Apple Watch новый гаджет будет иметь гибкий тканевый ремешок с зафиксированным модулем, оснащенным сенсорами.

Основная цель устройства – обеспечить непрерывный биометрический мониторинг без постоянного отвлечения пользователя на экран.

Проект находится под личным патронатом председателя совета директоров Тима Кука и руководителя сервисного направления Эдди Кью, возглавившего в конце 2025 года подразделение здоровья Apple.

Почему Купертино изменяет подход к гаджетам для мониторинга здоровья?

Хотя Apple удерживает лидерство на рынке смартчасов, стремительный рост популярности специализированных фитнес-трекеров заставил компанию пересмотреть свою стратегию.

Конкуренты типа Whoop и Oura привлекли миллионы пользователей, стремящихся отслеживать восстановление и показатели организма без дополнительного экрана на запястье.

Apple уже начала интегрировать подобные функции в свою экосистему.

Так, последние обновления приложения Health и новые модели Apple Watch получили возможность расчета ежедневной готовности к нагрузкам, оценку биологического возраста и улучшенный круглосуточный мониторинг пульса.

Кто разрабатывает устройство и когда ждать релиз?

К раннему инженерному проекту привлечены специалисты из команды разработки аппаратной части гарнитуры Vision. Это свидетельствует о стремлении Apple расширить линейку носимых устройств новыми форматами.

В настоящее время разработка находится на стадии создания первых прототипов. По данным источников, релиз устройства состоится не ранее 2028 года, поскольку руководство компании еще не приняло окончательного решения о выводе гаджета на рынок.