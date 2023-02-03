Когда начнется восстановление экономики Украины: НБУ ухудшил прогноз

Экономическая активность в Украине в 2023 году будет оставаться слабой, а реальный ВВП вырастет всего на 0,3%. Еще в октябре НБУ прогнозировал рост на 4,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (январь 2023 года).

Ухудшение прогноза по сравнению с октябрьскими оценками обусловлено, прежде всего, последствиями энергетического террора, а также пересмотром основного предположения. Базовый сценарий нового макропрогноза предполагает ощутимое уменьшение рисков безопасности только с начала 2024 года, тогда как ранее ожидалось снижение с середины 2023 года.

Как отметили в НБУ, из-за обстрелов энергетической инфраструктуры, масштабности разрушений и нехватки оборудования для ремонта влияние дефицита э/э на экономическую деятельность будет сохраняться не только в текущем году, но и в следующем.

"Но базовый сценарий прогноза предусматривает отсутствие новых критических повреждений от обстрелов, а также успешную работу правительства по привлечению международной помощи для энергетического сектора и интенсивное восстановление или замену пострадавшей инфраструктуры", - говорится в обзоре.

В 2024-2025 годах снижение рисков безопасности и восстановление полноценной работы черноморских портов, мягкая фискальная политика и оживление внутреннего спроса будут поддерживать восстановление экономики. Реальный ВВП возобновит рост, однако и дальше будет находиться ниже своего потенциального уровня, отметили НБУ.