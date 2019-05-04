НБУ пояснив уповільнення зростання економіки України

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Зростання ВВП на початку року уповільнилося до 2,4%

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2019 року уповільнилося до 2,4% р/р в порівняні з 3,5% у IV кварталі 2018 року. Така оцінка міститься в Інфляційному звіті Національного банку.

Як зазначили в НБУ, певне сповільнення зумовлене очікуваним зменшенням додатного внеску сільського господарства внаслідок вичерпання впливу ефекту рекордного врожаю зернових та олійних культур у 2018 році.

Крім того, послабилися показники промисловості: як у енергетичному секторі (через теплішу погоду цього року порівняно з попереднім), так і в окремих видах переробної промисловості, наголошується у звіті.

"Попри певне сповільнення, основним чинником економічного зростання залишився внутрішній попит (передусім споживання домогосподарств та інвестиційна діяльність підприємств). Зокрема про подальше стійке нарощення споживчого попиту свідчило прискорення зростання роздрібного товарообороту та пасажирообороту, які підтримувалися стійким збільшенням реальних заробітних плат та пенсійних виплат", - йдеться в документі.

У НБУ також відзначили прискорення зростання в будівництві, що, з одного боку, значною мірою зумовлено сприятливішими погодними умовами цього року порівняно з попереднім, а з іншого - може свідчити про стійкий інвестиційний попит.

Згідно з прогнозом НБУ, зростання економіки у 2019 році сповільниться до 2,5%, проте прискориться вже з наступного року (до 2,9% та 3,7% у 2020 і 2021 роках відповідно).

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП)України у 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання стало максимальним за останні сім років.