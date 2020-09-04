Економіка України не витримає повторного локдауну, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Економіка України не витримає повторного локдауну у зв'язку із зараженням коронавірусом. Однак зараз в країні більше медичних потужностей, тижні раніше.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Україна 24".

На другому етапі (карантину - ред.) настав інший ворог - це байдужість, але і економіка також не тих потужностей, щоб на місяць чи на три тижні закривати країну на повний локдаун. Ми маємо більше медичних потужностей і хвороба стала м'якше, але ще є інший ризик восени - це накладення з грипом, тому ми закликаємо всіх вакцинуватися", - сказав Шмигаль.

При цьому він зазначив, що уряд зробив своєчасні кроки і зберегло кілька тисяч життів

"Хоча це і вплинуло на економіку, тисячі українців втратили роботу. Цього ми дамо раду і роботу людям знайдемо", - сказав Шмигаль.

Він додав, що відсоток летальних випадків знизився з 3% до 2,2%, що, на думку прем'єра підтверджує, що вжиті заходи довели свою ефективність.

Нагадаємо, у Державному центрі зайнятості заявили, що з 1 вересня 2020 року в Україні почнуться перевірки роботодавців з надвисоким ризиком застосування незадекларованої праці.

Крім того, станом на 20 серпня 2020 року статус безробітного мають майже 488 тисяч українців, що на 77% більше, ніж на цю ж дату минулого року - 276 тисяч.