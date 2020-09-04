Экономика Украины не выдержит повторного локдауна, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Экономика Украины не выдержит повторного локдауна в связи с заражением коронавирусом. Однако сейчас в стране больше медицинских мощностей, недели раньше.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Украина 24".

"На втором этапе (карантина - ред.) наступил другой враг - это равнодушие, но и экономика также не тех мощностей, чтобы на месяц или на три недели закрывать страну на полный локдаун. Мы имеем больше медицинских мощностей и болезнь стала мягче, но еще есть другой риск осенью - это наложение с гриппом, поэтому мы призываем всех вакцинироваться", - сказал Шмыгаль.

При этом он отметил, что правительство сделало своевременные шаги и сохранило несколько тысяч жизней

"Хотя это и повлияло на экономику, тысячи украинцев потеряли работу. Этому мы дадим совет и работу людям найдем", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что процент летальных случаев снизился с 3% до 2,2%, что, по мнению премьера подтверждает, что принятые меры доказали свою эффективность.

Напомним, в Государственном центре занятости заявили, что с 1 сентября 2020 года в Украине начнутся проверки работодателей с самым высокими риском применения незадекларированного труда.

Кроме того, по состоянию на 20 августа 2020 года статус безработного имеют почти 488 тысяч украинцев, что на 77% больше чем на эту же дату прошлого года - 276 тысяч.