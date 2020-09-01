В Україні перевірять підприємства, що скоротили працівників під час карантину

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перевірять підприємства, які приховують реальну кількість працюючих

З 1 вересня 2020 року в Україні розпочнуться перевірки роботодавців, які мають найвищий ризик застосування незадекларованої праці. Це суб’єкти, у яких обсяг наданих послуг не відповідає фактичній чисельності найманих працівників, у яких відбулося зменшення кількості найманих працівників під час карантину та відсутня позитивна динаміка працевлаштування після пом’якшення карантинних заходів, а також ті, які приховують трудові відносини, замінюючи їх іншими видами цивільних або господарських відносин.

Про це повідомляє прес-служба Державного центру зайнятості.

Як зазначають у прес-службі, чинне законодавство передбачає кримінальну, адміністративну та фінансову відповідальність за порушення законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин із найманими працівниками:

Кримінальна відповідальність: штраф від 34 до 85 тис. грн, позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, виправні роботи на строк до двох років, арешт до 6 місяців.

Адміністративна відповідальність: штраф від 8,5 до 34 тис. грн.

Фінансова відповідальність: штраф від 47230 грн. до 141690 грн.

Нагадаємо, станом на 20 серпня 2020 року статус безробітного мають майже 488 тисяч українців. Це на 77% більше ніж на цю ж дату минулого року - 276 тисяч.

За даними Держстату, I кварталі 2020 року кількість безробітних у віці 15-70 років становила 1,5 млн осіб.