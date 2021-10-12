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МВФ погіршив прогноз відновлення економіки України

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Україна, Вівторок 12 жовтня 2021 16:09
МВФ погіршив прогноз відновлення економіки України Фото: МВФ прогнозує слабке зростання економіки України (www.imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 3,5%. Економіка України не відновиться після падіння у 2020 році на 4,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд МВФ World Economic Outlook за жовтень 2021 року.

Таким чином, ВВП України зростатиме повільніше, ніж в цілому по світу (прогноз МВФ на 2021 рік - 5,9%).

МВФ також очікує, що потім економіка України зросте на 2022 році на 3,6%. Прогноз покращено у порівнянні з квітнем (3,4%). Однак наступного року ВВП України також зростатиме повільніше, ніж у середньому по світу (на 4,9%).

Крім того, у 2020 році падіння ВВП України було глибше, ніж скорочення світової економіки (за даними МВФ - на 3,1%).

Нагадаємо, у квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозував зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 4,0%.

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