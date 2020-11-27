Кабмін перерозподілив план запозичень на 2021 рік на користь зовнішніх

Фото: долари і євро (прес-служба НБУ)

Уряд планує більше запозичень на зовнішніх ринках і менше - на внутрішньому

Фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями у 2021 році зменшене на 30 548,7 млн грн, при цьому зовнішнє фінансування збільшене на 49 167,7 млн грн, внутрішнє - зменшене на 79 716,4 млн грн. Відповідна норма закладена у проекті державного бюджету до другого читання.

Текст документу (проект № 4000) оприлюднено на сайті Верховної ради.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів підвищена на 0,6 відсоткових пункти, що спричинено погіршенням кон’юнктури на внутрішньому ринку, для зовнішніх боргових інструментів - зменшена на 2,4 відсоткових пункти, що спричинене розширенням джерел фінансування з низькою вартістю.

"Разом з цим, умови державних запозичень можуть змінюватися, залежно від впливу політичних, економічних та геополітичних чинників", - йдеться в документі.

Документом визначено на 31 грудня 2021 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2 544 899,9 млн грн та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 350 489,7 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів передав до Верховної ради проект державного бюджету на 2021 рік. Доходи проекту державного бюджету на 2021 рік до другого читання передбачені в сумі 1 092 083,3 млн грн. Доходи пропонується збільшити у порівнянні з першим читанням на 20 938,5 млн грн. Видатки проекту держбюджету на 2021 рік передбачені у сумі 1 328 201,6 млн грн, що на 2 779,9 млн грн менше, ніж у першому читанні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує отримати від приватизації держаного майна у 2021 році 12 млрд грн. У порівнянні з першим читанням план збільшений у два рази (з 6 млрд грн).