Экономика Тайваня под угрозой? Страна пересмотрит прогноз роста из-за пошлин США

Тайвань пересмотрит оценку экономического роста в 2025 году из-за введенных Белым домом 20% пошлин на экспорт в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как стало известно, статистическое бюро в Тайбэе опубликует обновленные данные 16 августа. Ранее в мае бюро прогнозировало рост экономики на 3,1%. При этом средний прогноз 22 экономистов, которые провели анализ после введения пошлин США, составляет 4,1% роста в этом году.

Также бюро предоставит свой первый прогноз по валовому внутреннему продукту на 2026 год, а еще - прогнозы по инфляции на этот и следующий годы.

Bloomberg отмечает, что Экономика Тайваня стремительно выросла за счет экспорта технологий, который пользовался значительным спросом во время бума искусственного интеллекта, а компании осуществляли закупки до введения тарифов.

Страна, которая специализируется на производстве передовых микросхем, недавно сообщила об одном из самых быстрых темпов роста в мире за последний квартал.

Тайвань зафиксировал исторический объем экспорта на 154 миллиарда долларов за этот период, рискуя вызвать гнев Дональда Трампа из-за роста торгового дисбаланса с США. Это рост также усилил давление на местную валюту, вызвав ее укрепление.

Теперь вопрос состоит в том, сможет ли Тайвань сохранить такие же показатели до конца года. Экономист Bloomberg Economics Хесон Квон прогнозирует, что рост замедлится во второй половине года, поскольку завершится период предварительной закупки и начнут действовать более высокие пошлины США.

"Хотя мировой бум искусственного интеллекта еще какое-то время будет поддерживать технологическую экономику Тайваня, (но - ред.) неопределенность относительно торговой политики США, особенно в отношении чипов, представляет ключевой риск для перспектив", - написал он.

Правительство Тайбэя заявило, что 20% уровень тарифов временный и что оно продолжит переговоры с США, чтобы обеспечить "лучшую и более разумную ставку". В конце концов, как пишет Bloomberg, тарифный удар для Тайваня все же может быть меньше, несмотря на опасения.

Также издание напомнило еще одно заявление Трампа о пошлинах. Недавно он сказал, что планирует ввести 100% пошлину на импорт полупроводников, но фирмы, которые инвестируют в США, будут освобождены от нее.

По мнению одного из тайваньских чиновников, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - крупнейшая компания страны и ключевой поставщик передовых чипов для Nvidia Corp. и Apple Inc. - не должна подпадать под пошлины, поскольку она имеет заводы в США.