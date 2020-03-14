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НБУ готовий підтримати економіку в умовах проблем у світі через коронавірус

Новини » Економіка     14.03.2020 - 10:43
НБУ готовий підтримати економіку в умовах проблем у світі через коронавірус
Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поки пандемія суттєво не впливає економіку України, але в подальшому ситуація може змінитися

Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку з 11% до 10% з метою підтримати українську економіку. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій під час зустрічі з послами країн "Великої сімки", повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, під час зустрічі йшлося про перспективи глобальної економіки та розвитку ситуації на світових ринках в умовах невизначеності щодо поширення коронавірусу і як це може позначитися на українській економіці.

Смолій розповів, що ефект від поширення коронавірусної інфекції на економіку України досі обмежений та нейтральний вплив, однак у майбутньому вона може відчути певний вплив. За його словами, поширення коронавірусу ризикує призвести до рецесії світової економіки і уповільнення української.

"Національний банк постійно слідкує за ситуацією з поширенням коронавірусу у світі та в Україні та за станом світових фінансових і товарних ринків та готовий за потреби оперативно вживати необхідні заходи", - сказав він.

Також Смолій підкреслив, що в таких умовах посиленої турбулентності на світових ринках критично значущою є укладення програми співпраці з МВФ.

"Наша країна не може собі дозволити подальше зволікання в сьогоднішніх умовах все складнішого доступу на міжнародні ринки капіталу в рік пікових боргових виплат. Я радий, що новий уряд підтвердив збереження курсу на продовження розпочатих реформ та співпраці з МВФ", - додав голова НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 11,0% до 10,0% річних з 13 березня 2020 року. Таким чином НБУ продовжує пом'якшення монетарної політики, щоб компенсувати охолодження світової економіки і підтримати економічне зростання в Україні.

Заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко в коментарі РБК-Україна сказала, що зниження ставки вплине на валютний ринок, посиливши тиск на курс гривні.

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