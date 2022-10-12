Экономический "Рамштайн". Зеленский предложил создать новый формат поддержки Украины

"Я считаю, что было бы полезно создать координационный формат для финансовой поддержки Украины, подобный тому, который был создан в "Рамштайне" (авиабаза в Германии - ред.) для поддержки оборонной сферы", - заявил Зеленский.

По словам президента, он уже обсудил важность координации финансовой помощи с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

"Было бы хорошо создать постоянную рабочую группу, которая будет оказывать финансовую поддержку Украине и активно работать на разных уровнях - на уровне международных союзников и конкретных стран, которые принимают участие в предоставлении помощи", - отметил Зеленский.

Стоит заметить, что формат "Рамштайн" является международной конференцией союзников Украины. В ней принимают участие более 50 стран НАТО и Евросоюза, а также страны Африки и Азии. В день встречи они обычно анонсируют поставки вооружения для украинских военных.