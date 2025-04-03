Экономический блеф или стратегия? Политолог объяснил, зачем Трамп ввел масштабные пошлины

Президент США Дональд Трамп накануне ввел тарифы на импорт продукции для всех торговых партнеров страны. Это может затормозить мировую экономику.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Олег Саакян.
"Он (Трамп - ред.) сейчас шантажирует, с одной стороны, а с другой - притормаживает мировую экономику. И первое, и второе, может иметь для него положительный эффект. Главное - не передавить. Притормаживание экономики мировой, ее скорости, это фактически признание того, что Соединенные Штаты замешкались на поезд, который пошел без них. Китай развивает свою экономику, другие государства, значительно быстрее, чем США. И соответственно сейчас, если они не могут догнать, то что нужно сделать? Правильно, затормозить всех", - отметил политолог.
По его мнению, именно это сейчас и делают Штаты. Более того, в дальнейшем Штаты будут сотрудничать с теми, кто пойдет у них на поводу и сломается под тяготами трамповских пошлин.
"Они пытаются сейчас и завоевать себе лучшие условия, провести перераздачу карт. Удастся ли это так сделать? Очень сомневаюсь, потому что параллельно с этим, во-первых, творится целый ряд ситуативных союзов по минимизации трамповского давления", - рассказал Саакян.
Политолог считает, что не все страны "прогнутся" под трамповские пошлины, это второй фактор. Он также отметил, что самый большой рынок это все-таки не американский, а европейский. И часть компаний и правительств скорее будут искать компенсации для себя на европейском рынке. В случае, если американо-европейская война наберет экономически больших оборотов, то им придется определяться, ведь потерять европейский рынок для них хуже, чем потерять американский.
Саакян отметил, что сейчас рынок Европы более стабильный и прогнозируемый, а в США вы "примете условия сегодня, а завтра вам выставят новые".
"В Европе вы, возможно, уже потеряете свое место. Поэтому как и с Канадой и Мексикой, как с Гренландией, как и на Ближнем Востоке, где Трампу не удается достичь ничего, как в российско-украинской войне, где также не удается ничего, я думаю, что и здесь команде Трампа с высокой вероятностью просчитываются. Они идут на поднятие ставок и блеф тогда, когда уже все понимают, что это поднятие ставок и блеф и он не работает", - подчеркнул он.
По словам политолога, станет понятным, сработало ли это в пользу США к моменту исчезновения товаров на полках супермаркетов в США.
"Это срок, который есть у Трампа, чтобы повыкручивать руки другим, как только это начнет прибегать в знаки на внутреннем рынке США. И там, когда он теряет возможность закупить что-то для нефтяных отраслей, или для каких-то разработок, для военно-промышленных комплексов, - это все для рядового американца далеко и он этого не почувствует", - говорит политолог.
А уж другое дело, когда рядовой американец видит цену на молоко вдвое больше. Или когда у него отсутствуют туалетная бумага в супермаркете и какие-то базовые вещи, к которым он привык. Это будут для него лучшие маркеры того, справляется ли власть с этой задачей или нет.
"И вот у Трампа есть этот горизонт. По некоторым товарам это может быть несколько месяцев, по некоторым до полугода, а по некоторым и вообще могут быть недели. Когда рынок начнет откликаться на такие шаги Трампа, они же бьют в обе стороны. Не только по партнерам США, но они бьют прежде всего и по Соединенным Штатам", - подчеркнул он.
Во вторник, 2 апреля, американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на импорт для многих торговых партнеров США. Согласно документу, для некоторых стран пошлины стали намного выше: 34% для Китая и 20% для Европейского союза.
Также Штаты ввели 25% тарифы на все автомобили, собранные в других странах мира.
Для Украины были введены 10% пошлины. По словам вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко, для Украины эти пошлины не являются критическими.
"Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%. Какой-то отдельной высшей пошлины, как вот у Молдовы 31% или у ЕС 20%, в отношении Украины нет", - заявила Свириденко.
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