Экономический блеф или стратегия? Политолог объяснил, зачем Трамп ввел масштабные пошлины

"Он (Трамп - ред.) сейчас шантажирует, с одной стороны, а с другой - притормаживает мировую экономику. И первое, и второе, может иметь для него положительный эффект. Главное - не передавить. Притормаживание экономики мировой, ее скорости, это фактически признание того, что Соединенные Штаты замешкались на поезд, который пошел без них. Китай развивает свою экономику, другие государства, значительно быстрее, чем США. И соответственно сейчас, если они не могут догнать, то что нужно сделать? Правильно, затормозить всех", - отметил политолог.

По его мнению, именно это сейчас и делают Штаты. Более того, в дальнейшем Штаты будут сотрудничать с теми, кто пойдет у них на поводу и сломается под тяготами трамповских пошлин.

"Они пытаются сейчас и завоевать себе лучшие условия, провести перераздачу карт. Удастся ли это так сделать? Очень сомневаюсь, потому что параллельно с этим, во-первых, творится целый ряд ситуативных союзов по минимизации трамповского давления", - рассказал Саакян.

Политолог считает, что не все страны "прогнутся" под трамповские пошлины, это второй фактор. Он также отметил, что самый большой рынок это все-таки не американский, а европейский. И часть компаний и правительств скорее будут искать компенсации для себя на европейском рынке. В случае, если американо-европейская война наберет экономически больших оборотов, то им придется определяться, ведь потерять европейский рынок для них хуже, чем потерять американский.

Саакян отметил, что сейчас рынок Европы более стабильный и прогнозируемый, а в США вы "примете условия сегодня, а завтра вам выставят новые".

"В Европе вы, возможно, уже потеряете свое место. Поэтому как и с Канадой и Мексикой, как с Гренландией, как и на Ближнем Востоке, где Трампу не удается достичь ничего, как в российско-украинской войне, где также не удается ничего, я думаю, что и здесь команде Трампа с высокой вероятностью просчитываются. Они идут на поднятие ставок и блеф тогда, когда уже все понимают, что это поднятие ставок и блеф и он не работает", - подчеркнул он.

По словам политолога, станет понятным, сработало ли это в пользу США к моменту исчезновения товаров на полках супермаркетов в США.

"Это срок, который есть у Трампа, чтобы повыкручивать руки другим, как только это начнет прибегать в знаки на внутреннем рынке США. И там, когда он теряет возможность закупить что-то для нефтяных отраслей, или для каких-то разработок, для военно-промышленных комплексов, - это все для рядового американца далеко и он этого не почувствует", - говорит политолог.

А уж другое дело, когда рядовой американец видит цену на молоко вдвое больше. Или когда у него отсутствуют туалетная бумага в супермаркете и какие-то базовые вещи, к которым он привык. Это будут для него лучшие маркеры того, справляется ли власть с этой задачей или нет.

"И вот у Трампа есть этот горизонт. По некоторым товарам это может быть несколько месяцев, по некоторым до полугода, а по некоторым и вообще могут быть недели. Когда рынок начнет откликаться на такие шаги Трампа, они же бьют в обе стороны. Не только по партнерам США, но они бьют прежде всего и по Соединенным Штатам", - подчеркнул он.