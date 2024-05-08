Экономическое бронирование. Стало известно, какие варианты рассматривают в оборонном комитете

По его словам, первый вариант – предусматривает уплату налога от зарплаты по меньшей мере в 35 000 гривен. А вот второй – это квотное бронирование по отраслям. К примеру, он привел людей, работающих в медиа: руководитель может забронировать 10% своих сотрудников, однако ежемесячно должен платить за каждого из них минимальную заработную плату военного - 20 тысяч гривен.

"Они в дискуссии. Есть дискуссия вокруг этих тем. С одной стороны, мы с вами понимаем, что мы не можем даже ни одного доллара из этой огромной помощи тратить на зарплаты военных. Любые зарплаты военных. А мы хотим их поднимать, хотим больше военных и так далее. Это наши деньги, которые в виде пошлин и налогов", - рассказал Арахамия.

В то же время, он отметил, что для того, чтобы поднимать заработную плату военным в Украине должна работать экономика.

"Но вопрос справедливости: многие оппоненты говорят, что это тогда богатые не служат, а бедные идут в армию", - сказал он.

Арахамия заметил, что в вопросе бронирования изучался опыт других стран, однако какое бы решение ни было избрано "есть много людей, которые "за", а есть те, кто "против".

"Где-то посередине, я думаю, все равно какая-нибудь модель появится, потому что в этих дискуссиях появится какая-то модель, которая вызывает наименьшее возмущение", - отметил Арахамия.

Мобилизация в Украине

В Украине с 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Поэтому уточнены категории военнообязанных, которым предоставляется отсрочка и бронирование от мобилизации.

О том, когда и как вступит в силу закон о мобилизации, то, что в нем изменено, читайте в материале РБК-Украина.

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