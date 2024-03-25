Бронь от мобилизации. В Раде оценили поступления в бюджет, если правило будет действовать

По его словам, одним из вопросов такого бронирования будет прямое фискальное обеспечение оборонных расходов.

"Здесь мы полагаемся не на массовое увеличение налогов, а на создание новых механизмов, на поиск новых инструментов, новых путей. И среди прочего мы не исключаем вопрос экономического бронирования, который, по нашим расчетам, может приносить от 200 млрд грн в год", – сказал Наталуха.

Он пояснил, что вопрос экономического бронирования направлен на то, чтобы разрешить бизнесу возможность и дальше функционировать. В частности, чтобы бизнес и дальше мог платить налоги, с которых удерживаются Вооруженные Силы Украины. На сегодняшний день это единственный источник финансирования ВСУ.

Экономическое бронирование в Украине

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.

В начале февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируется разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву.

Тогда Наталуха объяснял, что речь шла об идее предоставить броню наемным сотрудникам и физлицам-предпринимателям, чей ежемесячный налоговый платеж составляет около 6500 гривен (налог на доходы или единый налог для ФЛП). Если говорить о наемных работниках, то речь шла об украинцах, зарабатывающих более 35 000 гривен в месяц.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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