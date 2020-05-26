Економічний спад у розвинених країнах досяг максимуму з 2009 року

Фото: долари і євро (прес-служба НБУ)

Прийняті в березні заходи вже призвели до падіння ВВП у розвинених країнах світу

Введення заходів щодо стримування епідемії COVID-19 призвело до скорочення економік найбільш розвинених країн світу в першому кварталі 2020 року на 1,8% у порівнянні з попереднім кварталом. Це максимальне падіння з першого кварталу 2009 року, коли в розпал фінансової кризи ВВП скоротився на 2,3%.

Про це повідомляється на сайті Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЭСР).

Серед основних семи країн ВВП значно знизився у Франції та Італії, де заходи були найбільш суворими і були реалізовані раніше (-5,8% і -4,7% відповідно, порівняно з -0,1% і -0,3% у попередньому кварталі).

ВВП також різко впав в Канаді, Німеччині і Великобританії (-2,6%, -2,2% і -2,0% відповідно, порівняно з -0,1%, мінус -0,1% і 0,0% у попередньому кварталі).

У Сполучених Штатах, де багато штатів в кінці березня ввели заходи, скорочення ВВП було менш значним (на -1,2% у порівнянні з 0,5% у попередньому кварталі).

В Японії , де заходи стримування були менш суворими, ВВП скоротився на -0,9% у першому кварталі 2020 року порівняно з -1,9% у попередньому кварталі.

У зоні євро і в Європейському союзі ВВП скоротився на -3,8% та -3,3% відповідно, порівняно зі зростанням на 0,1% і 0,2% у попередньому кварталі.

ВВП у річному обчисленні для країн ОЕСР впав до -0,8% у першому кварталі 2020 року, після зростання на 1,6% у попередньому кварталі.

Нагадаємо, ВВП у першому кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротився на 3,2% в зоні євро і на 2,6% в усіх країнах Європейського союзу.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% в 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.

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Автор: Олександр Білоус