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Економічна криза в Туреччині: компанія Apple тимчасово призупинила продаж

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Туреччина, Середа 24 листопада 2021 13:39
Економічна криза в Туреччині: компанія Apple тимчасово призупинила продаж Фото: компанія Apple призупинила продаж у Туреччині (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Компанія Apple тимчасово призупинила продаж своїх пристроїв у Туреччині через економічну кризу в країні. Турецька ліра обвалилася після обіцянки президента Реджепа Таїпа Ердогана виграти "економічну війну за незалежність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MacRumors.

В онлайн-магазині Apple покупці з Туреччини не можуть придбати товар. На сайті неможливо додати продукцію у віртуальний кошик. Після цього на екрані показує напис "Недоступно зараз".

Інформації про відновлення продажів Apple у Туреччині поки немає.

Відомо, що ліра впала до 13,15 до долара. У вівторок ціна досягла історичного мінімуму 13,45. Валюта оновлює мінімуми протягом 11 сесій поспіль, внаслідок чого втрати з початку року становили 43%, з падінням майже на 24% з початку минулого тижня.

Нагадаємо, в Туреччині почалися акції протесту через обвал місцевої валюти - ліри - щодо долара. Протестувальники вимагають відставки уряду.

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Apple Турция Економічна криза
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