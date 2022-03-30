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Економічний крах Росії. Єрмак закликав Захід терміново ввести ембарго на нафту

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Київ, Середа 30 березня 2022 12:33
Економічний крах Росії. Єрмак закликав Захід терміново ввести ембарго на нафту Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Прискорити економічний крах Російської Федерації в швидкій перспективі може лише ембарго на імпорт нафти. Українська сторона просить західних партнерів на ділі продемонструвати зацікавленість у поразці Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, головні зусилля України по боротьбі з Росією будуть спрямовані на переконання західних партнерів у необхідності термінового нафтового ембарго і передачі Україні важкої зброї, включаючи системи ППО, літаки та артилерію.

"Економічний крах Росії в швидкій перспективі - це нафтове ембарго. Тому західні партнери не на словах повинні довести, що вони в цьому зацікавлені так само, як і в нашій перемозі", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, раніше Єрмак в інтерв'ю The Economist заявив, що Україні для повного звільнення територій від російських окупантів потрібно більше інтенсивного озброєння.

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