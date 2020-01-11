Економічна спроможність українців суттєво впала у другій половині 2019 року

Після покращення перед виборами ситуація для громадян знову погіршилася
Значення Індексу економічної спроможності населення України в грудні 2019 року склало 96, що є найнижчим показником року за винятком зимових місяців. Про це свідчать дані регулярного дослідження Центру Разумкова.
Як зазначають експерти, такий результат був очікуваним, зважаючи на негативну динаміку погіршення рівня, започатковану з серпня 2019 року (періоду, який співвідноситься з діяльністю нової владної команди).
razumkov.org.ua
Серед складових погіршення останнього періоду відзначаються:
Нагадаємо, запроваджений Центром Разумкова Індекс характеризує (інтегрує) не лише традиційно розглядувану купівельну спроможність населення, але й економічну стійкість - здатність "усередненого" домогосподарства до життєдіяльності за умови втрати джерел поточного доходу впродовж певного періоду часу. У центрі вважають, що саме економічна стійкість є однією з найважливіших умов відчуття життєвої захищеності, упевненості в завтрашньому дні - отже, можливостей побудови довгострокових життєвих стратегій, загалом умовою позитивного соціального самопочуття.
Нагадаємо, зарплати в Україні припинили зростання після досягнення піку влітку 2019 року. Так, у листопаді 20109 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника склала 10727 грн, що на 48 грн менше порівняно з жовтнем. При цьому в липні середня зарплата була 10971 грн.
Як повідомляло РБК-Україна, реальні доходи (з урахуванням інфляції) у третьому кварталі 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 4,6%, що значно менше, ніж за 2017-2018 роки (близько 11%).