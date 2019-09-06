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Економічна спроможність українців значно зросла завдяки виплатам перед виборами

Новини » Економіка    06.09.2019 - 12:59
Економічна спроможність українців значно зросла завдяки виплатам перед виборами
Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Значні виплати відбувалися як перед президентськими, так і перед парламентськими виборами

Значення Індексу економічної спроможності населення станом на кінець серпня 2019 року склало 109 пунктів і вже п’ятий місяць поспіль утримується на рівні понад 100. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Центру Разумкова.

Як зазначив директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин, значення індексу засвідчило, що Україна вийшла на стійкій рівень у першому півріччі 2019 року.

"Важливу роль зіграв і парламентський марафон, і президентський, тому що в Україні це період додаткових значних виплат. Навіть офіційно номінальна заробітна плата за два місці - червень і липень - зросла на 7%, а зважаючи, що в ці місяці фіксувалось зниження цін, реальна зарплата зросла майже на 10%", - сказав він.

Індекс економічної спроможності населення (вересень 2019 р.)

Президентські та парламентські вибори в Україні позначилися значними обсягами додаткових виплат. Цей факт справив позитивний вплив на економіку. Навіть офіційна зарплата зросла на 7%. Інфляція не виходила за межі прогнозів, а гривня зміцнювалася. Сукупність цих та низки інших чинників сприяла зростанню індексу економічної спроможності населення. Коментує директор економічних і соціальних програм Разумков Центру Василь Юрчишин. Повний текст публікації: http://razumkov.org.ua/statti/indeks-ekonomichnoi-spromozhnosti-naselennia-stanom-na-veresen-2019r

Опубліковано Разумков Центр Четвер, 5 вересня 2019 р.

За даними дослідження, передвиборчі виплати (офіційні та неофіційні) населенню дозволили збільшити як споживчі витрати, так і поповнити заощадження через купівлю готівкової валюти (що, зазвичай, й слугує надійними заощадженнями).

На рівень економічної спроможності також вплинуло суттєве зміцнення гривні і значне сезонне вартості продуктів харчування влітку.

Індекс економічної спроможності населення

Економічна спроможність українців значно зросла завдяки виплатам перед виборами

razumkov.org.ua

Нагадаємо, запроваджений Центром Разумкова Індекс характеризує (інтегрує) не лише традиційно розглядувану купівельну спроможність населення, але й економічну стійкість - здатність "усередненого" домогосподарства до життєдіяльності за умови втрати джерел поточного доходу впродовж певного періоду часу. У центрі вважають, що саме економічна стійкість є однією з найважливіших умов відчуття життєвої захищеності, упевненості в завтрашньому дні - отже, можливостей побудови довгострокових життєвих стратегій, загалом умовою позитивного соціального самопочуття.

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні 2019 року споживчі настрої українців досягли нового піку. Індекс споживчих настроїв в Україні в липні 2019 року склав 88,0 п., що на 5,5 п. вище, ніж у червні.

Відзначимо, в червні 2019 року середня зарплата в Україні в третій раз в історії досягла 400 доларів. За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у червні 2019 року склала 10783 грн.

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