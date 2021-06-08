Економічні санкції Євросоюзу проти Білорусі можуть схвалити 21 червня, - Боррель

"Ми почали (підготовку-ред.) адресних економічних санкцій (проти Білорусі - ред.) відповідно до вимог Ради. Вони будуть прийняті на наступному засіданні Ради у закордонних справах, сподіваюся, що технічна робота буде завершена, і це торкнеться найважливіших секторів білоруської економіки", - сказав Боррель.

Він висловив сподівання, що обмежувальні заходи підтримають всі представники країн-членів Євросоюзу.

Боррель нагадав, що раніше ЄС опублікував план економічного та інвестиційного пакета на 3 млрд євро на підтримку демократичної Білорусі. "Це має стати сильним стимулом для економічного розвитку, якщо країна зміниться", - додав він.