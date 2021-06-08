Економічні санкції Євросоюзу проти Білорусі можуть схвалити 21 червня, - Боррель

Пакет економічних санкцій проти Білорусі планується схвалити на наступній Раді глав МЗС Євросоюзу, який відбудеться 21 червня. Обмежувальні заходи торкнуться найважливіших секторів білоруської економіки.
Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
"Ми почали (підготовку-ред.) адресних економічних санкцій (проти Білорусі - ред.) відповідно до вимог Ради. Вони будуть прийняті на наступному засіданні Ради у закордонних справах, сподіваюся, що технічна робота буде завершена, і це торкнеться найважливіших секторів білоруської економіки", - сказав Боррель.
Він висловив сподівання, що обмежувальні заходи підтримають всі представники країн-членів Євросоюзу.
Боррель нагадав, що раніше ЄС опублікував план економічного та інвестиційного пакета на 3 млрд євро на підтримку демократичної Білорусі. "Це має стати сильним стимулом для економічного розвитку, якщо країна зміниться", - додав він.
Нагадаємо, раніше Жозеп Боррель припустив, що в рамках нового пакету санкцій проти влади Білорусі Євросоюз може накласти заборону на експорт калію і транзит газу.
Раніше журналіст Рікард Йозвяк писав, що Євросоюз затвердить четвертий пакет санкцій проти Білорусі в червні.
РБК-Україна повідомляло, що посли країн Європейського Союзу готуються схвалити заборону білоруської авіакомпанії "Бєлавіа" літати над країнами ЄС.