Екологічна катастрофа: біля Шрі-Ланки затонув танкер з хімікатами

Сьогодні, 17 червня вантажне судно X-Press Pearl з 25 тоннами хімікатів, яке горіло майже місяць тому, затонуло біля берегів Шрі-Ланки. Фахівці побоюються наслідків екологічної катастрофи.

Оператор судна підкреслив, що корабель опинився цілком під водою на глибині 21 метр.

У свою чергу, глава Управління по захисту морського середовища Шрі-Ланки зазначив, що зараз діставати затонулий корабель небезпечно через неспокійне море і сезону мусонів, який завершиться тільки в вересні.

До цього часу власник судна призначив охорону. Вся територія буде перебувати під наглядом, поки власник не призначить компанію аби дістати уламки корабля, що, скоріше за все, відбудеться після закінчення сезону дощів.