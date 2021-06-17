Экологическая катастрофа: возле Шри-Ланки затонул танкер с химикатами

Сегодня, 17 июня грузовое судно X-Press Pearl с 25 тоннами химикатов, которое горело почти месяц назад, затонуло у берегов Шри-Ланки. Специалисты опасаются последствий экологической катастрофы.

Оператор судна подчеркнул, что корабль оказался полностью под водой на глубине 21 метр.

В свою очередь, глава Управления по защите морской среды Шри-Ланки отметил, что сейчас доставать затонувший корабль опасно из-за неспокойного моря и сезона муссонов, который завершится только в сентябре.

К этому времени владелец судна назначил охрану. Вся территория будет находиться под наблюдением, пока собственник не назначит компанию, чтобы достать обломки корабля, что скорее всего, состоится после окончания сезона дождей.