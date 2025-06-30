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Экипаж ВМС спас людей, которых из-за шторма вынесло в Черное море

Понедельник 30 июня 2025 09:01
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Экипаж ВМС спас людей, которых из-за шторма вынесло в Черное море Фото: Моряки ВСУ спасли пятерых гражданских в Черном море (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Черном море штормом унесло гражданских. Экипаж катера ВМС ВСУ провел спасательную операцию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы ВС Украины.

Во время выполнения боевых задач в море военные моряки Вооруженных сил Украины спасли пятерых гражданских.

По данным ВМС, экипаж катера получил сигнал тревоги от подразделения Госпогранслужбы - из-за шторма людей на надувных кругах отнесло в открытое море.

Военные оперативно отреагировали и пришли на помощь. Всех пострадавших удалось спасти, им оказали необходимую помощь.

В ВМС отметили, что на побережье и в акватории Черного моря продолжается высокая минная опасность.

Поэтому купание, выход на лодках и другие виды водного отдыха в запрещенных зонах остаются смертельно опасными.

Напомним, что в прошлом году, в Одессе несколько граждан, отдыхая на побережье, были отнесены волнами в открытое море.

Военные моряки спасли людей, оказавшихся в беде, и доставили на берег в безопасное место.

Так, ранее в июне военнослужащие ВМС ВСУ также спасли гражданского мужчину, которого волнами отнесло в открытое море.

Как отмечают в ВМС, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

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