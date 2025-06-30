Екіпаж ВМС врятував людей, яких через шторм винесло у Чорне море

Через це купання, вихід на човнах та інші види водного відпочинку в заборонених зонах залишаються смертельно небезпечними.

У ВМС наголосили, що на узбережжі та в акваторії Чорного моря триває висока мінна небезпека.

Військові оперативно відреагували та прийшли на допомогу. Усіх постраждалих вдалося врятувати. Їм надали необхідну допомогу.

За даними ВМС, екіпаж катера отримав сигнал тривоги від підрозділу Держприкордонслужби - через шторм людей на надувних кругах віднесло у відкрите море.

Під час виконання бойових завдань у морі військові моряки Збройних сил України врятували п’ятьох цивільних.

Нагадаємо, що у минулому році, в Одесі кілька громадян, відпочиваючи на узбережжі, були віднесені хвилями у відкрите море.

Військові моряки врятували людей, що опинилися в біді, та доставили на берег у безпечне місце.

Так, раніше у червні військовослужбовці ВМС ЗСУ також врятували цивільного чоловіка, якого хвилями віднесло у відкрите море.

Як зазначають у ВМС, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

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