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Екіпаж ВМС врятував людей, яких через шторм винесло у Чорне море

Понеділок 30 червня 2025 09:01
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Екіпаж ВМС врятував людей, яких через шторм винесло у Чорне море Фото: Моряки ЗСУ врятували п’ятьох цивільних у Чорному морі (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Чорному морі штормом віднесло цивільних. Екіпаж катера ВМС ЗСУ провів рятувальну операцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські Сили ЗС України.

Під час виконання бойових завдань у морі військові моряки Збройних сил України врятували п’ятьох цивільних.

За даними ВМС, екіпаж катера отримав сигнал тривоги від підрозділу Держприкордонслужби - через шторм людей на надувних кругах віднесло у відкрите море.

Військові оперативно відреагували та прийшли на допомогу. Усіх постраждалих вдалося врятувати. Їм надали необхідну допомогу.

У ВМС наголосили, що на узбережжі та в акваторії Чорного моря триває висока мінна небезпека.

Через це купання, вихід на човнах та інші види водного відпочинку в заборонених зонах залишаються смертельно небезпечними.

Нагадаємо, що у минулому році, в Одесі кілька громадян, відпочиваючи на узбережжі, були віднесені хвилями у відкрите море.

Військові моряки врятували людей, що опинилися в біді, та доставили на берег у безпечне місце.

Так, раніше у червні військовослужбовці ВМС ЗСУ також врятували цивільного чоловіка, якого хвилями віднесло у відкрите море.

Як зазначають у ВМС, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

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