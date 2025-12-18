Экипаж украинского Ми-24 погиб во время боевой миссии

На фронте в Украине погибли украинские защитники, которые были членами экипажа ударного вертолета Ми-24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 12 отдельную бригаду армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко в Facebook.
"Сегодня над нашей авиационной семьей нависло черное облако.
Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24", - сказано в сообщении бригады.
Там добавили, что это непоправимая потеря для авиации, Украины и семей украинских воинов, которые ждали их дома.
В бригаде не уточнили, при каких именно обстоятельствах погибли воины.
Ми-24 - советский ударный вертолет, разработанный конструкторским бюро "Миль" в 1960-х годах и принятый на вооружение в 1972 году. Он оснащен двумя турбовальными двигателями, пятилопастным главным винтом и трехлопастным рулевым винтом. Его конструкция позволяет выполнять задачи как огневой поддержки, так и перевозки десанта до восьми человек или грузов.
Особенностью Ми-24 является сочетание боевых возможностей и транспортной функции: вертолет может нести широкий спектр вооружения - от пулеметов и пушек до неуправляемых и управляемых ракет.
За время своей истории Ми-24 получил множество модификаций, включая модернизированные версии с улучшенными двигателями, системой навигации и различным вооружением.
Напомним, 8 декабря стало известно, что на восточном направлении во время выполнения боевой задачи погиб штурман Су-27 Евгений Иванов. В Воздушных силах отметили, что обстоятельства трагедии выясняются.