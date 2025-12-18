RU

Экипаж украинского Ми-24 погиб во время боевой миссии

Фото: экипаж украинского Ми-24 погиб во время боевой задачи (facebook.com/12o.br.AA)
Автор: Иван Носальский

На фронте в Украине погибли украинские защитники, которые были членами экипажа ударного вертолета Ми-24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 12 отдельную бригаду армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко в Facebook.

"Сегодня над нашей авиационной семьей нависло черное облако.

Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24", - сказано в сообщении бригады. 

Там добавили, что это непоправимая потеря для авиации, Украины и семей украинских воинов, которые ждали их дома. 

В бригаде не уточнили, при каких именно обстоятельствах погибли воины.

Ми-24

Ми-24 - советский ударный вертолет, разработанный конструкторским бюро "Миль" в 1960-х годах и принятый на вооружение в 1972 году. Он оснащен двумя турбовальными двигателями, пятилопастным главным винтом и трехлопастным рулевым винтом. Его конструкция позволяет выполнять задачи как огневой поддержки, так и перевозки десанта до восьми человек или грузов. 

Особенностью Ми-24 является сочетание боевых возможностей и транспортной функции: вертолет может нести широкий спектр вооружения - от пулеметов и пушек до неуправляемых и управляемых ракет.

За время своей истории Ми-24 получил множество модификаций, включая модернизированные версии с улучшенными двигателями, системой навигации и различным вооружением.

Напомним, 8 декабря стало известно, что на восточном направлении во время выполнения боевой задачи погиб штурман Су-27 Евгений Иванов. В Воздушных силах отметили, что обстоятельства трагедии выясняются.

Вооруженные силы УкраиныВойна в Украине