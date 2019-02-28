В ЄК запевнили в дієвості економічних санкцій проти РФ

Якщо Росія не буде переглядати свою позицію, то санкції буде подовжено, каже Домбровскіс

Санкции со стороны Европейского союза экономически влияют на Российскую Федерацию (РФ) и имеют эффект политического сдерживания. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью на UA: Перший, передает РБК-Украина.

Так, он прокомментировал вопрос, почему некоторые люди заявляют, что санкции не работают.

"Это заявления некоторых должностных лиц России. Со стороны Евросоюза мы все-таки видим, что санкции действуют экономически и так же они имеют определенный политический эффект сдерживания РФ", - заявил Домбровскис.

Он также напомнил, что если РФ не пересмотрит свою внешнюю политики, санкции со стороны ЕС будут продолжены

"Что касается санкций против РФ со стороны Евросоюза мы эти санкции будем продолжать, поскольку мы должны дать ясный сигнал РФ о том, что такое поведение военная агрессия против соседних стран является неприемлемым. Если Россия не будет пересматривать свою позицию, то санкции мы будем продолжать", - сообщил Домбровскис.

Напомним, министры иностранных дел Великобритании, Украины, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Швеции, Дании, Канады, Румынии и Чехии призвали не забывать о российской аннексии Крыма.

В свою очередь президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Вильнюс предложит ввести дополнительные санкции в отношении России, если РФ будет продолжать агрессивную политику в Украине и в Керченком проливе.