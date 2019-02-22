ЄС наступного тижня оприлюднить інформацію про "азовські" санкції, - президент Литви

Фото: Даля Грібаускайте (lrp.lt)

ЄС наступного тижня повинен оголосити, скільки людиней буде внесено в санкційний список

Президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що Вільнюс запропонує ввести додаткові санкції щодо Росії, якщо РФ буде продовжувати агресивну політику в Україні і в Керченком протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За її словами, якщо Росія продовжить агресивну політику в Україні, то Литва і запропонує додаткові санкції.

"Якщо події і далі будуть розвиватися погано, і Росія не стане розмовляти, а також буде продовжувати агресивну політику по всій Україні, то, поза всяким сумнівом, ми запропонуємо та додаткові санкції", - сказала глава держави журналістам у Любліні.

Крім того, Грібаускайте підкреслила, що Європейський союз на наступному тижні повинен оголосити, скільки людей буде внесено в санкційний список після агресії в Керченській протоці.

"Вони мені відомі, але коментувати ще рано", - сказала Грібаускайте. На питання, чи достатньо розширення "чорного списку", вона відповіла, що "метою санкцій не є кількість".

"Метою санкцій є заява, що ЄС бачить, що відбувається, і з цим не мириться", - сказала президент Литви.

Нагадаємо, 20 лютого Комітет постійних представників Європейського союзу включили в "чорний список" вісім росіян за агресію РФ у Керченській протоці.

Крім того, нещодавно депутати Рійгікогу естонської схвалили ініціативу, згідно з якою парламент звернеться до уряду із пропозицією запровадити персональні санкції проти чиновників РФ.