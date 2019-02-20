Уряд Естонії розгляне санкції проти 4 російських чиновників

Фото: Рійгікогу (flickr.com estonian-foreign-ministry)

Парламент звернеться до уряду із пропозицією запровадити персональні санкції проти чиновників РФ

Депутати естонського Рійгікогу схвалили ініціативу, згідно з якою парламент звернеться до уряду із пропозицією запровадити персональні санкції проти чиновників РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Err.

Серед осіб, яких пропонується ввести санкції: Василь Піскарьов (очолює комітет Держдуми з безпеки та протидії корупції), Олексій Пушков (голова комісії з інформаційної політики Ради Федерації РФ). Володимир Кулешов (перший заступник керівника ФСБ і начальник прикордонної служби ФСБ), Сергій Станкевич (начальник прикордонного управління ФСБ Криму та Севастополя).

За те, щоб уряд країни зайнявся введенням санкцій, під якими мається на увазі встановлення заборони на в'їзд до Естонії і країни Шенгенської угоди, проголосували 56 депутатів.

Нагадаємо, відставний американський дипломат, екс-куратор політики санкцій у Державному департаменті США Деніел Фрід розповів, якими можуть бути нові санкції США проти Росії.

Додамо, що сьогодні Комітет постійних представників Європейського союзу включили в "чорний список" вісім росіян за агресію РФ у Керченській протоці.