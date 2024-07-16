В ЕК ответили, могут ли Венгрию лишить председательства в Евросоюзе

В Евросоюзе нет какой-либо юридической возможности лишить Венгрию председательства за скандальные визиты премьера Виктора Орбана в Россию и Китай.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Суспільне" заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова.
"Я юрист, поэтому дам сухой ответ юриста: мы не можем лишить Венгрию председательства. Нет никакой возможности это сделать. Но мы можем бойкотировать и открыто показать, что не соглашаемся с политикой господина Орбана”, - отметила Юрова.
По ее словам, в блоке уже постепенно готовятся к председательству Польши, которое начнется в 2025 году.
Также Юрова заверила, что несмотря на скандальную позицию Орбана, нанести вред внутри ЕС он не сможет.
"Венгерское председательство приходится на то время, когда Совет не будет принимать никаких ключевых решений, поскольку мы в начале законодательного периода, смены мандатов в институтах", - уточнила вице-президент ЕК.
Напомним, председательство Венгрии в ЕС стартовало в июле. Премьер Венгрии Виктор Орбан сразу поехал в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и обсудил войну с россиянами.
Затем он неожиданно направился в Москву на переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Там он также обсуждал вопрос войны.
На этом турне главы венгерского правительства не прекратилось. Теперь российско-украинскую войну он поехал обсуждать с лидером КНР Си Цзиньпином.
Такие поездки раскритиковали на Западе. При этом в ЕС подчеркивали, что Орбан не может быть посредником между Украиной и РФ, поскольку обе страны не просили его об этом.
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