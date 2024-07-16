У ЄК відповіли, чи можуть Угорщину позбавити головування у Євросоюзі

"Я юрист, тому дам суху відповідь юриста: ми не можемо позбавити Угорщину головування. Немає жодної можливості це зробити. Але ми можемо бойкотувати і відкрито показати, що не погоджуємось із політикою пана Орбана", - зазначила Юрова.

За її словами, у блоці вже поступово готуються до головування Польщі, яке розпочнеться у 2025 році.

Також Юрова запевнила, що, незважаючи на скандальну позицію Орбана, завдати шкоди всередині ЄС він не зможе.

"Угорське головування припадає на той час, коли Рада не прийматиме жодних ключових рішень, оскільки ми на початку законодавчого періоду зміни мандатів в інститутах", - уточнила віце-президент ЄК.