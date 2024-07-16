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У ЄК відповіли, чи можуть Угорщину позбавити головування у Євросоюзі

Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Євросоюзі немає жодної юридичної можливості позбавити Угорщину головування за скандальні візити прем'єра Віктора Орбана до Росії та Китаю.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Суспільне" заявила віце-президент Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова.

"Я юрист, тому дам суху відповідь юриста: ми не можемо позбавити Угорщину головування. Немає жодної можливості це зробити. Але ми можемо бойкотувати і відкрито показати, що не погоджуємось із політикою пана Орбана", - зазначила Юрова.

За її словами, у блоці вже поступово готуються до головування Польщі, яке розпочнеться у 2025 році.

Також Юрова запевнила, що, незважаючи на скандальну позицію Орбана, завдати шкоди всередині ЄС він не зможе.

"Угорське головування припадає на той час, коли Рада не прийматиме жодних ключових рішень, оскільки ми на початку законодавчого періоду зміни мандатів в інститутах", - уточнила віце-президент ЄК.

Що передувало

Нагадаємо, головування Угорщини у ЄС стартувало у липні. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан одразу поїхав до України, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським та обговорив війну з росіянами.

Потім він несподівано вирушив до Москви на переговори з главою Кремля Володимиром Путіним. Там він також обговорював питання війни.

На цьому турне глави угорського уряду не припинилося. Тепер російсько-українську війну він поїхав обговорювати з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Такі подорожі розкритикували на Заході. При цьому в ЄС наголошували, що Орбан не може бути посередником між Україною та РФ, оскільки обидві країни не просили його про це.

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