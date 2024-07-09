Украина и Россия не просили. В ЕК высказались о попытках Орбана стать "посредником"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не может быть "посредником" между Украиной и Россией, поскольку обе стороны не просили его о такой услуге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Еврокомиссии Эрика Маммера в ходе брифинга.
"Вы говорите о посредничестве, но, насколько я знаю, когда вы выступаете посредником, это происходит потому, что обе стороны просят вас о посредничестве. Несмотря на то, как именно описывает это премьер-министр Орбан (речь о его поездках в Украину РФ и не только - ред.), насколько известно, ни одна из сторон, особенно Украина, не просила о таком посредничестве", - подчеркнул Маммер.
Он напомнил, что есть "очень простой способ завершить войну" - Россия должна вывести свои войска из Украины.
При этом, как добавил Маммер, существует мирная инициатива Украины, которую поддерживает Евросоюз. Ее часть стало проведение саммита мира.
Турне Орбана
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. В ходе диалога глава венгерского правительства предложил Украине начать прекращение огня.
Сразу после такой поездки Орбан направился в Москву. Уже там он вел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, в том числе об Украине.
После этого глава венгерского правительства посетил Китай. Основной темой в ходе переговоров также стал вопрос войны России против Украины.
В Евросоюзе на фоне таких визитов подчеркивали, что у Орбана нет мандата взаимодействовать с россиянами от имени блока. И это даже несмотря на председательство Венгрии в ЕС.
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