ЕК сегодня представит юридическое предложение по замороженным активам РФ, - Reuters

По данным нескольких источников агентства, Европейская комиссия планирует на этой неделе внести юридическое предложение по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины, одновременно оставляя открытой возможность заимствований на финансовых рынках или сочетание этих двух вариантов.

Известно, что лидеры ЕС в октябре договорились удовлетворить "неотложные финансовые потребности" Украины в течение следующих двух лет, но не одобрили план использования 140 млрд евро замороженных российских активов в Европе, как займы для Киева из-за беспокойства, высказанного Бельгией.

Большинство российских активов, замороженных в Европе, находятся на счетах бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear, и правительство Бельгии неоднократно выражало обеспокоенность относительно юридических рисков.

Согласно плану Комиссии, Украине нужно будет вернуть заем только в том случае, если Россия выплатит репарации за ущерб, нанесенный войной.

Ожидается, что исполнительный орган Европейского Союза примет предложение сегодня, и оно будет включать план репарационного кредита.

По словам источников, юридический текст оставит двери открытыми для кредита, финансируемого за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, а также для перехода между этими двумя вариантами.