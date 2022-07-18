ЄС і Азербайджан підписали меморандум про співпрацю в енергетиці

Сьогодні в Баку глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн і комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон зустрілися з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Президенти підписали новий Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в галузі енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ec.Europa .

Новий меморандум містить зобов’язання подвоїти пропускну спроможність Південного газового коридору для постачання щонайменше 20 мільярдів кубометрів газу до ЄС щорічно до 2027 року.

Це дозволить досягти цілей диверсифікації в плані REPowerEU і допомогти Європі покінчити з залежністю від російського газу. Завдяки зміцненню енергетичного співробітництва Азербайджан вже зараз збільшує поставки природного газу до ЄС з 8,1 мільярда кубометрів у 2021 році до очікуваних 12 мільярдів кубометрів у 2022 році.

Наразі ЄС та Азербайджан також ведуть переговори щодо нової всеосяжної угоди, яка дозволить посилити співпрацю в широкому діапазоні сфер, включаючи диверсифікацію економіки, інвестиції, торгівлю та повне використання потенціалу громадянського суспільства, підкреслюючи при цьому важливість людського прав і верховенства права.

Після сьогоднішнього візиту в Баку Рада співробітництва ЄС-Азербайджан збереться 19 липня в Брюсселі, щоб розглянути загальні відносини та обговорити потенційні сфери взаємного інтересу для співпраці в майбутньому.

"Сьогодні меморандумом про взаєморозуміння ми відкриваємо нову сторінку в нашому енергетичному співробітництві з Азербайджаном, ключовим партнером у наших зусиллях щодо відмови від російського викопного палива. Ми не лише прагнемо зміцнити наше існуюче партнерство, яке гарантує стабільні та надійні постачання газу до ЄС через Південний газовий коридор. Ми також закладаємо основи довгострокового партнерства з енергоефективності та чистої енергії, оскільки ми переслідуємо цілі Паризької угоди", - сказала Урсула фон дер Ляйєн.

Вона додала, що енергетика - це лише одна зі сфер, де можна розширити спыльну співпрацю з Азербайджаном.