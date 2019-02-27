В Єгипті на центральному вокзалі спалахнула пожежа

В результаті пожежі загинули 24 людини

В Каире (Египет) вспыхнул пожар на центральном вокзале, в результате которого погибли 24 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Al Shorouk.

Также в результете пожара пострадали 22 человека. Местные власти сообщают, что количество погибших может возрости. Также отметим, что пожар на вокзале произошел после того, как поезд врезался в здание.

Отметим, в Новой Зеландии из-за лесного пожара, который начался вблизи города Нельсон, эвакуировали более 3 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бразилии вблизи Рио-де-Жанейро в результате пожара в тренировочном центре футбольного клуба "Фламенго" погибли не менее 10 человек, еще трое пострадали.

Также в результате пожара в жилом доме в Париже погибли десять человек. Следствие отрабатывало версию поджога, по подозрению в причастности к пожару задержали женщину. По информации телеканала BFM-TV, она страдала психическими расстройствами.

Ранее на севере Ирака в провинции Киркук в результате пожара погибли четверо детей-беженцев. По данным местных СМИ, они погибли в результате того, что загорелась их палатка в лагере беженцев. Причиной стал обогреватель, который взорвался.