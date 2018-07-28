В Єгипті до смертної кари засудили 75 людей

Справа стосується 739 людей, яких звинувачують у вбивствах та протизаконних протестних акціях

Сьогодні, 28 липня, Кримінальний суд в Каїрі (Єгипет) засудив до смертної кари 75 людей, серед яких є лідери забороненого нині в країні руху "Брати-мусульмани" та прибічники колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі. Про це повідомляє DW.

Як зазначається, справа стосується 739 людей, яких звинувачують у вбивствах та протизаконних протестних акціях. Рішення суду є попередніми і має бути затверджене релігійною владою країни. Остаточні вердикти будуть винесені 8 вересня.

Також повідомляється, що колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі вважають першим президентом країни, якого було обрано демократичним шляхом у 2012 році після повалення режиму Хосні Мубарака внаслідок так званої "арабської весни".

Він пробув на посаді лише рік, після чого був усунений від влади внаслідок військового путчу. Пізніше на двох судових процесах Мурсі засудили до загалом 45 років ув'язнення та смертної кари. Утім, останній вирок був скасований наприкінці 2016 року.

Рух "Брати-мусульмани" після повалення Мурсі заборонили, а понад 1400 прихильників екс-президента - стратили. Ще понад 40 тисяч прихильників Мурсі, за даними правозахисної організації Human Rights Watch, ув'язнили. В ООН масові смертні вироки назвали "безпрецедентними в новітній історії". А нинішньому правителю Єгипту Абделю Фаттаху аль-Сісі правозахисники закидають проведення ще репресивнішої політики, ніж за часів Мубарака.

Нагадаємо, що раніше в Іраку 16 турецьких жінок засудили до смертної кари за зв'язки з "Ісламською державою".