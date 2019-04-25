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В Єгипті продовжили надзвичайний стан

Новини » В світі    25.04.2019 - 11:11
В Єгипті продовжили надзвичайний стан
Ілюстративне фото (GettyImages)

Також в Єгипті ввели комендантську годину

Єгипетська влада продовжила надзвичайний стан в країні на три місяці і ввела комендантську годину в деяких районах північного Синаю, біля Ізраїлю і Гази. Про це повідомляє .

Раніше Єгипет ввів надзвичайний стан для боротьби з ісламістськими бойовиками. До повстання 2011 року, коли скинули президента Хосні Мубарака, в Єгипті довгий час існував надзвичайний стан.

Як повідомила влада країни, продовження надзвичайного стану має надати можливість силам безпеки "вжити заходів, необхідних для протидії загрозам і фінансуванню тероризму та подбати про безпеку у всіх частинах країни".

Додамо, що такий режим в Єгипті був введений в квітні 2017 року, після двох вибухів в храмах, в результаті яких загинуло 45 осіб. З того часу надзвичайний стан в Єгипті не скасовували.

Нагадаємо, в січні 2018 року парламент Туреччини шостий раз продовжив надзвичайний стан, який був введений після спроби державного перевороту в 2016 році. Дію цього рішення закінчується 19 квітня 2018 року.

 

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