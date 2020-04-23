Албанія продовжили надзвичайний стан до 23 червня

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Внициативу про продовження надзвичайного стану в парламент вніс прем'єр Еді Рама

Парламент Албанії підтримав продовження надзвичайного стану через епідемію коронавірусу до 23 червня. Про це повідомляє видання Albanian Daily news.

Повідомляється, що ініціативу про продовження надзвичайного стану в парламент вніс прем'єр і лідер правлячої Соціалістичної партії Еді Рама. Опозиційна Демократична партія висловила сумніви в необхідності такого кроку, оскільки не проводилися консультації з експертами.

Продовження надзвичайного стану було затверджено 91 депутат, п'ять проголосували проти, ще троє утрималися.

Засідання албанського парламенту проходило при суворих заходах безпеки. Всі депутати і члени уряду були в рукавичках і захисних масках, а також дотримувалися дистанції.

Нагадаємо, 11 березня в Албанії підтвердили першу смерть від коронавірусу. Так, помер 73-річний пацієнт, який страждав від хронічних захворювань серця і легенів.

Крім того, про перших випадках захворювання коронавірусом в Албанії повідомили 9 березня. Тоді повідомили, що новим вірусом захворіли батько і син, які нещодавно повернулися з Італії.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів розпорядився виділити 10 млн гривень на гуманітарну допомогу Албанії. При цьому наголошується, що таке рішення було прийнято згідно з указом президента.