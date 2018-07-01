У Єгипті відмовилися від створення центрів прийому мігрантів

Пункти прийому мігрантів, які пропонує ЄС, будуть суперечити законам і Конституції Єгипту

Єгипет відмовився відкрити на своїй території центр з прийому мігрантів, на створенні якого наполягає Євросоюз. Про це заявив спікер Палати представників Єгипту Алі Абдель Аль, передає DW.

За словами спікера, пункти прийому мігрантів, які пропонує Європейський союз, будуть "суперечити законам і Конституції країни".

Також він зазначив, що сучасне законодавство Єгипту в принципі забороняє створення подібних пунктів. Крім того, в Єгипті впевнені, що якщо мігранти не змогли отримати притулок в Євросоюзі, то депортувати їх до Єгипту неможливо з юридичної точки зору.

Відзначимо, що Євросоюз ініціює створення в країнах Середземномор'я центрів для мігрантів, які не змогли в'їхати в Євросоюз.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилася з 14 країнами про прискорення процедури повернення мігрантів, які намагаються в'їхати до Німеччини.