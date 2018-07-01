Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Египте отказались от создания центров приема мигрантов

НовостиПолитика    01.07.2018 - 22:35
Фото: Египет (фото из открытых источников)
Фото: Египет (фото из открытых источников)

Пункты приема мигрантов, которые предлагает ЕС, будут противоречить законам и Конституции Египта

Египет отказался открыть на своей территории центр по приему мигрантов, на создании которого настаивает Европейский союз. Об этом заявил спикер Палаты представителей Египта Али Абдель Аль, передает DW.

По словам спикера, пункты приема мигрантов, которые предлагает Европейский союз, будут "противоречить законам и Конституции страны".

Также он отметил, что современное законодательство Египта в принципе запрещает создание подобных пунктов. Кроме того, в Египте уверены, что если мигранты не смогли получить убежище в Евросоюзе, то депортировать их в Египет невозможно с юридической точки зрения.

Отметим, что Евросоюз инициирует создание в странах Средиземноморья центров для мигрантов, которые не смогли въехать в Евросоюз.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возвращения мигрантов, пытающихся въехать в Германию. 

Италия на лето закроет порты для кораблей неправительственных миссий, спасающих мигрантов По всей территории США десятки тысяч людей протестовали против миграционной политики Трампа
Теги публикации: Египет, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Почувствуй себя в Венеции": видео подтопленного Киева вызвало ажиотаж в сети (видео)
"Киев посетил бог грома": в сети опубликовали уникальные снимки молний во время грозы (фото)
"Полякова отдыхает": Леся Никитюк поразила фанатов длинными ногами (фото)
Разваленные дома и "смытая" дорога: впечатляющие фото последствий непогоды в Чернигове
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь