В Египте отказались от создания центров приема мигрантов

Пункты приема мигрантов, которые предлагает ЕС, будут противоречить законам и Конституции Египта

Египет отказался открыть на своей территории центр по приему мигрантов, на создании которого настаивает Европейский союз. Об этом заявил спикер Палаты представителей Египта Али Абдель Аль, передает DW.

По словам спикера, пункты приема мигрантов, которые предлагает Европейский союз, будут "противоречить законам и Конституции страны".

Также он отметил, что современное законодательство Египта в принципе запрещает создание подобных пунктов. Кроме того, в Египте уверены, что если мигранты не смогли получить убежище в Евросоюзе, то депортировать их в Египет невозможно с юридической точки зрения.

Отметим, что Евросоюз инициирует создание в странах Средиземноморья центров для мигрантов, которые не смогли въехать в Евросоюз.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возвращения мигрантов, пытающихся въехать в Германию.