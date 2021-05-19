Єгипет продовжив карантинні заходи до кінця травня

Уряд Єгипту прийняв рішення продовжити дію обмежувальних заходів, які були введені для боротьби з коронавірусом. Обмеження діятимуть щонайменше до 31 Травня.

При цьому Уряд затвердив, що деякі карантинні заходи будуть пом'якшені. Зокрема, будуть відкриті громадські парки і пляжі.

Крім того, до 21:00 працюватимуть магазини, Торгові центри, кав'ярні, ресторани та кінотеатри. При цьому проведення громадських заходів залишиться під забороною.

Учням міжнародних шкіл буде дозволено відвідувати заняття тільки до кінця травня. Потім, починаючи з червня, навчальний процес буде продовжений в режимі онлайн.