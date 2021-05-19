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Єгипет продовжив карантинні заходи до кінця травня

Автор: РБК-Україна

Уряд Єгипту прийняв рішення продовжити дію обмежувальних заходів, які були введені для боротьби з коронавірусом. Обмеження діятимуть щонайменше до 31 Травня.

Про це повідомляє видання Ahram.

При цьому Уряд затвердив, що деякі карантинні заходи будуть пом'якшені. Зокрема, будуть відкриті громадські парки і пляжі.

Крім того, до 21:00 працюватимуть магазини, Торгові центри, кав'ярні, ресторани та кінотеатри. При цьому проведення громадських заходів залишиться під забороною.

Учням міжнародних шкіл буде дозволено відвідувати заняття тільки до кінця травня. Потім, починаючи з червня, навчальний процес буде продовжений в режимі онлайн.

Нагадаємо, з 1 листопада минулого року Єгипет скасував візовий збір для туристів, що прибувають в губернаторства Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан. Однак спрощений в'їзд в країну діятиме не завжди.

Раніше повідомлялося, що з 15 травня Туреччина послаблює правила в'їзду в країну для українців. Зокрема, українцям дозволять в'їжджати до Туреччини без ПЛР-тесту на коронавірус.

Крім того, Кіпр з 10 травня зніме всі обмеження для вакцинованих туристів, в тому числі і з України.

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